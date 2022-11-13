İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yıllar önce Türkiye'den yağmalanarak Amerika'ya götürülen 9 parçadan oluşan 6 eser ait oldukları yere kazandırıldı

Yıllar önce Türkiye'den yağmalanarak Amerika'ya götürülen 9 parçadan oluşan 6 eser ait oldukları yere kazandırıldı
Yıllar önce Türkiye'den yağmalanarak Amerika'ya götürülen 9 parçadan oluşan 6 eser ait oldukları yere kazandırıldı

Türkiye’de bulunan antik kentlerden yıllar önce yağmalanarak Amerika’ya götürülen 9 parçadan oluşan 6 eser, yıllar sonra Amerika ve Türkiye’nin ortak çalışması ile yeniden ait oldukları yere kazandırıldı. Eserlerin tanıtımında söz alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanı olarak hem yarım asırlık bir sürecin, en azından bir kısmının tamamlanmasına şahit ve destek olmaktan ve bu varlıkların ülkemizin kültürel mirasına katkısını görmekten ötürü çok mutluyum” dedi.

Manhattan Bölge Savcılığı, Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya ve Burdur Müze Müdürlükleri, New York Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Tanıtma Genel Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla, Türkiye'deki antik kentlerden yıllar önce yağmalanarak ABD'ye kaçırılan Lucius Verus Heykeli, Attis Heykelciği, Apollon Heykelciği, Kusura Tipi, Düver Pişmiş Toprak levhası ve 4 adet sütunlu lahit parçaları yeniden Türkiye'ye getirildi. 9 parçadan oluştan 6 eser Antalya Müze Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenin ardından tanıtıldı. Roma İmparatoru Lucius Verus'un insan boyutundaki bronz heykeli ve Antalya'daki Perge Antik Kenti'nden Roma Dönemi'ne ait dört parçadan oluşan sütunlu lahit boyut anlamında en çok dikkat çeken iki eser oldu. Verus'un heykelinin ise, günümüze ulaşabilen insan boyutundaki nadir bronz heykellerden biri olduğu belirtildi.

Ertuğrul Gün - Gazi Taş - Fırat Demir
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.