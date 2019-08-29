Yıllar sonra döndüğü baba evinde ölü bulundu

Olay, saat 11.00 sıralarında Efeler'e bağlı Kuyucular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kuyucular Mahallesinde yaşayan ve evlendikten sonra İlyasdere Mahallesinde yerleşen Gürkan Öztürk (41), geçtiğimiz günlerde aile içerisinde yaşanan tartışmanın ardından baba evine geri döndü. Sabah saatlerinden itibaren Öztürk'ten haber alamayan yakınları, onu evin arkasındaki zeytin tarlasında hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Gürkan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi otopsi için morga kaldırılan Öztürk'ün Aydın OSB'deki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.