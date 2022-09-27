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Yıllar sonra hediye edilen fotoğraf duygusal anlar yaşattı

Yıllar sonra hediye edilen fotoğraf duygusal anlar yaşattı
Yıllar sonra hediye edilen fotoğraf duygusal anlar yaşattı

İstemeyerek ayrıldığı Kocaelispor’a karşı yıllar sonra Ayvalıkgücü Belediyespor formasıyla oynayan ve bir de gol atan Burak Özbakır, maçtan bir gün önce kaldıkları otelde kendisine hediye edilen fotoğraf nedeniyle duygu dolu anlar yaşadı.

2014-2018 yılları arasında Kocaelispor formasıyla 4 sezonda 111 maça çıkan ve 16 gol atan, Körfez ekibiyle şampiyonluk yaşayan ve taraftarın sevgisini kazanan Burak Özbakır, Ayvalıkgücü Belediyespor kadrosunda Ziraat Türkiye Kupası maçı için sahaya çıktı. Yıllar sonra Kocaelispor'a karşı oynayan ve oyundan çıkarken kendisini alkışlayan vefalı taraftar grubu Hodri Meydan'ı selamlayan Burak Özbakır maçtan sonra duygularını anlattı.

Gönül Efe

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