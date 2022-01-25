Yıllar sonra kar yağdı, vatandaş davul eşliğinde göbek attı

Silifke'de yüksek kesimlere doğru etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Silifke-Mut, Silifke-Gülnar ve Silifke-Anamur istikametinde yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Özellikle Aydıncık bölgesinde araçlar yolda kalırken, Silifke'nin Ortaören, Değirmendere, Keben, Müsait, Kargıcak Mahallerinde kar etkisini sürdürüyor. Silifke Merkezde de etkili olan kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Seracılar önlemlerini alırken, trafik ekipleri kar lastiği olmayan ve zincir takmayan araçlara geçit vermiyor.

Gülnar-Silifke ve Mut-Silifke karayolu trafiğe kapanırken, birçok köye ulaşım sağlanamıyor. Hava sıcaklığı ise ilçe merkezinde sıfırın altına düştü. Kar yağışı nedeniyle her yer beyaza bürünürken, araçlar yolda güçlükle ilerleyebildi.

Tibet Kurt adlı vatandaş, 7 yıl aradan sonra Silifke'ye ilk defa kar yağdığını belirterek, “Beklenen bir şey değildi. İnşallah bereketli olur. İnşallah insanlarımızın geçim sıkıntısını giderir. Çocuklarımız içinde sevinç ve mutluluk olur” dedi.

Müge Kurt ise 7 yıl aradan sonra kar yağışını kutladıklarını belirtti.

Esnaften Tahir Taş ise “Tüm ülke kar esaretinde, biz Akdeniz çocuğu olarak bizim için pek alışık bir durum değil. Kar gördük mutluyuz” dedi.

Murat Şengi