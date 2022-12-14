Yıllarca emek vererek yaptırdıkları otomobilin iç donanımları parça parça çalındı

Olay, Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Ümraniye'de Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Kahraman ve kuzeni Oğuz Kahraman'ın yıllarca emek vererek yaptırdığı 34 DVK 477 plakalı Tofaş marka otomobilin içerisindeki parçalar 4 hırsız tarafından çalındı. Açılabilir tavandan otomobile girmeye çalışan hırsızlar giremeyince arka camı kırarak otomobil içerisine girdi. Düz kontak yöntemiyle otomobili götüremeyen hırsızlar aracın içerisindeki teknolojik aksamı parça parça çaldı. Hırsızlar araç içerisinden yaklaşık 30 bin TL değerinde ses sistemi ve kabloyu dakikalar içerisinde çalarak kaçtı. Hırsızların açılabilir tavana zarar vermeleri nedeniyle otomobil içerisine yağmur suyu da birikti. Parçaları çalınan aracın sahibi, aynı hırsızların birkaç sokak ötede yine Tofaş marka başka bir otomobili de çaldıklarını iddia etti.

Araç sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ömer Karaoğlu

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