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Yıllarca öğrenci yetiştiren eğitimci, emekli olduktan sonra sebze ve tahıl yetiştirmeye başladı

Yıllarca öğrenci yetiştiren eğitimci, emekli olduktan sonra sebze ve tahıl yetiştirmeye başladı
Yıllarca öğrenci yetiştiren eğitimci, emekli olduktan sonra sebze ve tahıl yetiştirmeye başladı

Bayburtlu emekli eğitimci Yavuz Selim Ağın, emekli olduktan sonra ata toprağı olan 103 dönümlük araziyi boş bırakmayarak buğday, yulaf, pancar gibi çeşitli sebze ve tahıl ürünlerinden ekerek çiftçilikle uğraşmaya başladı.

Yıllarca öğrenci yetiştiren eğitimci, emekli olduktan sonra sebze ve tahıl yetiştirmeye başladı - Tıkla İzle

 Kış aylarını Kuşadaşı'nda, yaz aylarını ise memleketi Bayburt'ta geçiren emekli eğitimci Ağın, toprakla uğraşarak tarıma gönül verdi. 15 yıl Fransızca öğretmenliği, yaklaşık 25 yıl ise idarecilik yapan Ağın, toprakla uğraşırken huzur bulduğunu, emekliliğinin keyfini bu şekilde çıkardığını söyledi.

Ortaklarıyla birlikte araziyi eken Ağın, bu yıl araziye sadece buğday ektiklerini, her sene ürünleri değiştirerek farklı ürünleri toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Bu sene sadece buğday ektik, geçen sene yulaf ekmiştik, ondan önceki sene ise arpa ekmiştim. Her sene münavebeli olmazsa toprak verimli olmuyor, bir dahaki sene buğday ekersek olmaz, önümüzdeki yıl başka bir şey ekeceğiz" şeklinde konuştu.
Tarla ekim işlerinin yanı sıra seracılıkla da ilgilenen Ağın, domates, salatalık, taze fasulye gibi sebzeleri yetiştirdiğini, organik olarak yetiştirdiği sebzeleri dalından kopararak yemenin ayrı bir güzelliği olduğunu da sözlerine ekledi.
 

Öznur Demir
 

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