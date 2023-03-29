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Yıllardır oğlunu bekleyen babadan evladına 'teslim ol' çağrısı

Yıllardır oğlunu bekleyen babadan evladına 'teslim ol' çağrısı
Yıllardır oğlunu bekleyen babadan evladına 'teslim ol' çağrısı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Yıllardır oğlunu bekleyen babadan evladına 'teslim ol' çağrısı - Tıkla İzle

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 304 gündür aralıksız sürüyor.

Oğlu İsa Eslek için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden evlat nöbetine katılan Abdulkadir Eslek, 2 bin 529 gündür çocuğundan haber alamadığını belirtti. Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Elek, "Oğlum İsa, sesimi duyuyorsan geri dön, devletimize teslim ol. Kardeşlerinin, annenin ve benim yanıma geri dön. Ne pahasına olursa olsun geri dön. Bunca zamandır bize ve kendine çektirdiğin yeterdir. Bir şekilde kendini güvenlik güçlerine teslim et. Artık yuvana dön. Büyük bir hasret ve özlemle seni bekliyoruz. Emin ol ne yediğimizden, ne de içtiğimizden bir şey anlamıyoruz. Artık bu hasret bitsin. Yeter, teslim ol" dedi.

Muhammet Hüseyin İçli

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