Yıllık enflasyon yüzde 79,60 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 119,11 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 6,98 ile sağlık oldu

2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 68,46, aylık yüzde 3,49 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 42,81 olarak gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 144,61, aylık yüzde 5,17 arttı

Yİ-ÜFE 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 70,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 144,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 121,71 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 149,92, imalatta yüzde 121,71, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 441,75 ve su temininde yüzde 84,30 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 125,43, dayanıklı tüketim malında yüzde 92,88, dayanıksız tüketim malında yüzde 118,20, enerjide yüzde 350,64 ve sermaye malında yüzde 91,61 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,94 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 6,44, imalatta yüzde 2,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,96 ve su temininde yüzde 5,15 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,18, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,77, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,36, enerjide yüzde 12,28 ve sermaye malında yüzde 4,25 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış; yüzde 53,06 ile giyim eşyası, yüzde 66,85 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 68,69 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 441,75, ham petrol ve doğal gaz yüzde 272,91, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 243,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalış; yüzde 8,97 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,72 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 18,96, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 15,19, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.