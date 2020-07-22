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Yılmaz Vural: 'Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak'

Yılmaz Vural: 'Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak'
Yılmaz Vural: 'Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak'

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Karagümrük maçının ardından, “Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak. Karagümrük’te aynı şeyi düşünüyor. Pazar günü çok çekişmeli bir Play-Off maçı izleteceğiz” diye konuştu.

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final 1. maçında Akhisarspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 18. dakikada doğru bir penaltı sonrasında geriye düştüklerini söyleyerek, “Dakika 18'de yapılan bir faul ve penaltı sonrası geriye düştük. Bunun üstüne 19. dakikada bir problem yaşadık.

Ramazan'ın kesinlikle kasti bir tavrı yok. Futbol kazası. Erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sonra akan oyunda 35. dakikada mükemmel bir kafa golüyle devre 1-1 bitti. İkinci yarı hücum presle golü attık ama 80. dakikada Koray'ın attığı güzel bir gol var. 3-2 bitecek derken bizim şans bizimle oldu. 90+4'te Uğur kornerden golü attı. 3 deplasmanda atılan gol, 2 gol olarak sayılıyor.

Her türlü beraberliğin bizim olduğu bir maç. 1 gol atarsa rakip tur atlıyor. Karagümrük çok iyi bir takım. Kendi oyun konseptleri içerisinde bayağı uzun oynayan, pozisyon hazırlayan taktikleri var. Maçın 3-3 bitmesi bizim için büyük bir avantaj. Oyuncularımızı kutluyorum. Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak. Karagümrük'te aynı şeyi düşünüyor. Pazar günü çok çekişmeli bir Play-Off maçı izleteceğiz. Ben Ali Palabıyık ve ekibine teşekkür ediyorum. Sonuç olarak istediğimizi aldık diyebilirim” dedi.

Ozan Buğra Koşar
 

 

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