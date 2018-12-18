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Yılmaz Vural: 'Kafa kafaya oynadık'

Yılmaz Vural: 'Kafa kafaya oynadık'
Yılmaz Vural: 'Kafa kafaya oynadık'

Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’e mağlup olarak elenen Adana Demirspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Türkiye’nin en iyi top oynayan takımıyla kafa kafaya mücadele etmek önemliydi” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur'da Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilerek kupaya veda eden Yılmaz Vural maç sonu basın toplantısında konuştu. Takımını gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Yılmaz Vural, “Geçen haftaki lig maçındaki kadromuzdan 6 oyuncuya bugün şans verdik. Şans bulmayan oyuncuları da gözlemleme maçı oldu bizim için. Karşımızda Türkiye'nin en iyi top oynayan en iyi oyuncuları ve en iyi hocası bulunan bir takım vardı. Kafa kafaya oynamak güzeldi. İlk yarı sadece bir pozisyon verdik. Böyle önemli bir maçta pozisyon vermeden oynamak bizim için iyi. Ama biz de pozisyon bulmakta zorlandık. Girdiğimiz pozisyonları da değerlendiremedik. Bu yağmurda buraya kadar gelen taraftarımız da çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başakşehir'e ligde başarı dileklerini ileten Vural, “Abdullah Avcı çok sevdiğim ve aile dostum olan biri. Ligde büyüklerin durumu ortada. Başakşehir'e ligdeki yolunda başarılar diliyorum” yorumunu yaptı.

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan
 

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