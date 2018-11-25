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Yılmaz Vural: 'Kazanmak için çıktık, 1 puan aldık'

Yılmaz Vural: 'Kazanmak için çıktık, 1 puan aldık'
Yılmaz Vural: 'Kazanmak için çıktık, 1 puan aldık'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Rakiplerimizin kaybettiği haftada kazansaydık bizim için avantaj olacaktı. Şimdi önümüzde 4 zorlu maç var” dedi.

Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Kazanmak için çıktık, derbi maçta 1 puan aldık. Karşılaşmanın her iki yarısında da girdik ancak birçok pozisyonu gol ile sonuçlandıramadık. Soyunma odasında oyuncularımı tek tek kutladım. 10 günlük sürede takımı bu raddeye getirdik. Bu kadar pozisyona girdik, sonuç olarak olmasa da oyunsal anlamda ileriye dönük iyi şeyleri gösterdiler. Başarmak adına bu çok önemliydi. Rakiplerimizin kaybettiği haftada kazansaydık bizim için avantaj olacaktı. Şimdi önümüzde 4 zorlu maç var. Bundan sonra ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Futbolcuların da bu konuda şikayetleri yok. Başkanımız da Hocam 24 senelik bir Süper Lig özlemi var, buna son verebiliyorsak iyi olur. Sen bu 5 maçta takımı değerlendirmemi söyledi. Bizlerde teknik heyetimiz doğrultusunda bir değerlendirme yapacağız. Herkes burada pozitif gidiyor. Sonuç olarak ikinci devre maç kaybetmeyen, takviyeler yapılmış bir kadro söz konusu olabilir. Gönül ister ki bu kadrodan kimse gitmesin, bu futbolcularla oynayalım. Biz Adana Demirspor olarak bir üst lig için uğraş vereceğiz" dedi.  

Cemil Serezli

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