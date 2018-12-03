Yılmaz Vural: 'Kendimize güvenimiz geldi'

Yılmaz Vural, 1 Aralık Cumartesi günü Bolu'da 3 puanla kapatılan önemli bir lig maçı oynadıklarını belirterek, “Pozisyon sayısına baktığımızda iki takımında 5 pozisyonu var. İlk devre Boluspor çok önemli pozisyonlara girdi. Kurtuluş'un orada müthiş hamleleriyle kalemizde gol görmedik. Bizim futbol şansımız onlardan iyiydi. Birinci devre girdiğimiz 2 pozisyonda 9. ve 36'ncı dakikalarda gol oldu. 2. devre onlara göre olumlu geçti fakat 53'üncü dakikada bir topu dışarı attık o top geldi beklemediğimiz çok erken bir gol oldu. 2-1 olunca olay başka boyuta geldi. 72'nci dakikada 2'nci golü gördük ve çok şükür 83'üncü dakikada bizim kullandığımız kornerde Pote'nin kafa vuruşuyla 3-2 maçı kazanmasını bildik. Bu ligin önemli 2,3 takımından bir tanesine karşı kazanmak, bizim sevincimiz. Kendimize olan güvenimizin yerine gelmesi, yöneticiler ve taraftar dahil çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

"Ben takımıma inanıyorum"

Ziraat Türkiye Kupası'nda da gidebildikleri yere kadar gideceklerini ifade eden Vural, “Umarım Başakşehir engelini aşarız. Ben takımıma inanıyorum. Bu iş lafla muhabbetle olacak iş değil sahada uygulamayla olur. Sizin hangi ligde oynadığınız değil futbol adına ne yaptığınız çok önemli. Biz artık futbol adına doğru şeyler yapabilecek durumdayız” diye konuştu.

Yılmaz Vural, sakatlık konusunda zaman zaman sıkıntı olabildiğini vurgulayarak, “Bende bu durumlardan dolayı altyapıdan bir kardeşimizi takıma aldım. 1998 doğumlu Erkan isimli bir kardeşimiz. İyi bir oyuncu kendisi. Bizim altyapıdan bir oyuncu daha dahil ettik takıma ve 7-8 oyuncu daha tespit ettik. Bu kardeşlerimizi aralıklarla getirip götüreceğiz. Aramızda altyapıyla önemli bir çalışma var. Her gün oynuyoruz onlarla. Adana Demirspor'un artık kendi altyapısından birilerini kendi takımının içine sokmasının zamanı geldi. Oraya bir yatırım yapılacak” ifadelerini kullandı.

Elif Ayşenur Bay