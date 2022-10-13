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Yine aynı yer yine heyelan

Yine aynı yer yine heyelan
Yine aynı yer yine heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin'in Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki bölümünde 3.5 ay aradan sonra yine aynı yerde heyelan meydana geldi. Heyelanda bir tır zarar görürken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yine aynı yer yine heyelan - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Termik mevkii Esenkıyı Tır Parkı arasında taş ve toprak kütlelerinin kopması sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım çift taraflı olarak kapanırken, seyir halindeki bir tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Öte yandan 1 Temmuz 2022 tarihinde yine aynı noktada heyelan meydana gelmiş, bu olayda 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Adem Güngör - Osman Emre Ergün
 

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