Yine aynı yer, yine kaza

Edinilen bilgiye göre, kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Seyit G idaresindeki 16 KRN 23 plakalı otomobil, Kamyoncular Garajından yola çıkan Mustafa B idaresindeki 16 ANC 55 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç, orta refüje çıkarak ancak durabildi. Kazada yaralanan Mustafa B ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır maddi hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Seyfettin Aras

