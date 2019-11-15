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Yine Mazeika yine hatalar

Yine Mazeika yine hatalar
Yine Mazeika yine hatalar

Moldova'nın Fransa'ya 2-1 kaybettiği müsabakada Fransızların attığı ilk gol öncesinde Giroud'nun, Moldova Milli Takımı kalecisi Coselev'e yaptığı faulü atlayan Gediminas Mazeika, bundan 1 hafta önce de Beşiktaş'ın deplasmanda Braga ile oynadığı mücadelede Jeremain Lens'e gösterdiği kırmızı kartla tepkileri üzerine toplamıştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Moldova, deplasmanda Fransa'ya 2-1 kaybetti. Bu mücadelede skordan ve oyundan çok hakem Mazeika'nın verdiği kararlar tartışıldı. Fransa'nın attığı ilk golden önce Giroud'nun, kaleci Coselev'e yaptığı faulü atlayan Gediminias Mazeika'ya, Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yediğimiz ilk golde Olivier Giroud, kalecimizin dengesini faul yaparak bozuyor. Bu gol, oyuncularımın tüm motivasyonunu kırdı."

Aynı hakem benzer hatalar
Moldova kalecisi Coselev'e yapılan müdahaleyi atlayarak Fransızların grup liderliğine yükselmesini sağlayan, A Milli Futbol Takımı'nın da birincilik şansını zora sokan 41 yaşındaki hakem, 1 hafta önce de Beşiktaş'ı yakmıştı. Siyah-beyazlıların, Avrupa Ligi'nde deplasmanda Braga'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmada Lens'in rakibine müdahalesini kırmızı kart olarak değerlendiren Mazeika, o zaman da eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Söz konusu maçta Beşiktaş'ın iki penaltısını da görmezden gelen Gediminias Mazeika'yı bu hatalarına rağmen UEFA ödüllendirerek Fransa-Moldova müsabakasına atadı.

Uygar Aydın

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