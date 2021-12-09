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Yine metrobüs arızası: Vatandaş isyan etti

Yine metrobüs arızası: Vatandaş isyan etti
Yine metrobüs arızası: Vatandaş isyan etti

Yenibosna’da sabah saatlerinde yaşanan metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa neden olurken, uzun süre bekleyen vatandaşlar isyan etti.

Yine metrobüs arızası: Vatandaş isyan etti - Tıkla İzle

İstanbul'da son dönemde sık sık yaşanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Beylikdüzü istikametine giden bir metrobüs sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında arızalandı. Metrobüs seferleri uzun süre sadece tek yönlü gerçekleştirilirken durakta da yoğunluk oluştu.

İşlerine ve okullarına geç kalan vatandaşlar uzun süre durakta beklemek zorunda kaldı. Uzun süren bekleyişten sonra yol yardım aracının gelmesiyle metrobüsteki arıza giderildi ve seferler normale döndü.

“Saatlerce burada beklemek zorunda kaldık”

Sarıyer'e gideceğini ve geç kaldığını söyleyerek sık sık yaşanan arızalara tepki gösteren vatandaş, ”Geçen hafta da metrobüste böyle bir yoğunluk yaşandı. Saatlerce burada beklemek zorunda kaldık ve insanlar işlerine geç kaldılar. Bu araçların kontrolünü yapıp trafiğe göndermenin bu kadar zor olmaması gerekiyor. Ben Sarıyer'e gideceğim ve şu am trafik yüzünden bekliyorum. Geç kaldım” diye isyan etti.

Gülşah Kahveci - Murat Horoz

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