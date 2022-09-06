Yıpranmış Kuran-ı Kerimleri 45 yıldır onarıyor

Erzincan'da İnönü Mahallesi Merkez Çarşısında 10 metrekarelik bodrum katta bulunan atölyesinde 45 yıllık ciltçilik mesleğini sürdürmeye çalışan Orhan Ersu, Ramazan ayı münasebetiyle işlerinde yoğunluk yaşadığını belirtti. Manevi duyguların yoğun yaşandığı bu günlerde 100 yıllık Kuran-ı Kerimleri yeniden okunabilir hale getiren cilt ustası Orhan Ersu, gelişen teknolojiye karşın unutulmuş işini sürdürmeye devam ediyor.

1923 basım tarihli, yıpranmış ve aşınmış Kuran-ı Kerim'ini yeniden eski haline kavuşturmak için ciltçiye getiren Kenan Çeribaşı, kendisi için manevi öneme sahip kitabı güvenerek emanet ettiğini belirtti. Çeribaşı, “1923 basımlı bir Kuran-ı Kerim getirdim. Orhan abi insanların manevi kıymetlerini aslında tedavi ediyor. Çok kıymetli bir meslek ile uğraşıyor. Yaklaşık 45 yıldır da bu mahalle de bu şekilde hizmet veriyor. Güven de çok önemli, biz güveniyoruz bizim için kıymetli olan kitapları emanet edebiliyoruz. Çünkü bizim için gerçekten manevi değeri çok yüksek olan bir şey. Onun için emin ellere bırakmayı tercih ediyoruz” dedi.

Ciltçilik mesleğine 1977 yılında başladığını ifade eden Orhan Ersu ise konuşmasında, “45 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çıraklığım dâhil 1977 yılından beri nu işe devam ediyorum. Gelen eski Kuran-ı Kerimler üzerine ciltleme yapıyorum. Tarihi eser Kur'anlar geliyor bazen. Şuan da Ramazan ayındayız ve işlerimiz sıkılaştı. Eskimiş Kur'anları getiriyorlar, yeniden tazeleyip vatandaşa teslim ediyoruz. Bu ayda manevi duygularda kabardı tabii. Vatandaş Kur'an'ını getirip bazen başında bekliyor iş bitene kadar. Yıpranmış, mesela çocuklar yırtmış Kur'an'ı biz tazeliyoruz onları. Olmayanları fotokopi çekiyoruz veya eski Kur'anlardan yeni yaptıklarımıza takviye yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Ciltçilik mesleğinde çırak yetişmiyor”

Ersu, ciltçilik mesleğinde alttan yetişen kimsenin olmadığını ve Erzincan'da mesleği icra eden yalnızca 2 kişinin kaldığını belirterek, “Alttan gelen bir kişi vardı, çırak olarak. O da başka yerde matbaa ustası olarak devam ediyor, ciltçiliği bıraktı. Geriden gelen başka ciltçi de kalmadı. Mesleğin son ustalarıyız. 1977'den beri devam ediyorum ve mesleği yapan 2 kişi kaldı” diye konuştu.