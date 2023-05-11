Yiyecek aramak için mahalleye inen ayı güvenlik kameralarına takıldı

Olay, Hemşin ilçesine bağlı Bahar Mahallesinde gece saatlerinde yaşandı. Bahar mahallesinde akşam saatlerinde yiyecek arayan bir ayı mahallede ikamet eden Ergün Güven'in evine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Mahalleye giren ayı bir süre evin çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Mahalle sakinleri ise mahalleye giren ayılar için yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini istedi. Evlerinin etrafında ayının dolanmasından ötürü korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri önlem alınması gerektiğini söyledi.

Cengiz Yıldırım

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