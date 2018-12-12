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Yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Yiyecek arayan ayılar karayoluna indi
Yiyecek arayan ayılar karayoluna indi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı eteklerinden karayoluna kadar inen ve yiyecek arayan anne ayı ile beraberindeki 3 yavrusu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki karayolunun 2 bin 644 rakımlı Tendürek Dağı Geçidi'ne kadar inen anne ayı ve 3 yavrusu, yoldan geçen bir sürücü tarafından görüntülendi. Karla kaplı bölgede yiyecek aradıkları anlaşılan ayılar, bir süre karayolunun kenarında koştuktan sonra Tendürek Dağı'nın eteklerine doğru giderek gözden kayboldu. 

Yaz mevsiminde genellikle çöplük alanlarda beslenen ayılar için kış mevsiminde sürücüler tarafından da yol kenarına yiyecekler bırakılıyor.  

M. Emin Arvas

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