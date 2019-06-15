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YKS 2019 yorumları| TYT sınavı yorumları 2019

YKS 2019 yorumları| TYT sınavı yorumları 2019
YKS 2019 yorumları| TYT sınavı yorumları 2019

Eğitimine üniversitede devam etmek isteyenlerin katıldığı 2019-YKS 1'inci TYT bugün yapılıyor.2 milyon 582 bin öğrencinin gireceği sınav için öğrenciler, daha önceden ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından aldıkları sınava giriş belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerliliği dolmamış pasaport ile birlikte sabah saatlerinde sınav yerlerine geldiler. İşte 2019 YKS sınavı yorumları...

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