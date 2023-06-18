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YKS-2023 oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

YKS-2023 oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
YKS-2023 oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS-2023) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde erişime açıldı. ÖSYM yayımladığı duyuru ile YKS cevap anahtarı kitapçığını “osym.gov.tr” internet adresinden adayların erişimine açtı.
Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak
ÖSYM'nin takvimine göre ise YKS-2023 sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

Yunus Emre Aytekin
 

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