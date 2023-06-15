YKS adaylarına son uyarılar

Yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin ter dökeceği YKS'de başarının önündeki en büyük engelin stres ve sınav kaygısı olduğunu kaydeden İstanbul Esenyurt Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Öztürk, aday öğrencilere önerilerde bulundu. Sınava kalan kısa süreyi dinlenerek, moral ve motivasyonlarını yükseltecek eğlenceli aktivitelerle geçirmelerini tavsiye eden Öztürk, aileleri ise çocukları üzerinde baskı kurmamaları konusunda uyardı. Öztürk, aşırı kaygı içerisinde olan adayların da hala vakitleri varken bir psikologdan yardım almalarının faydalı olacağını ifade etti.

“Kaygıyı yenmelerinde ailenin yaklaşımı etkili”

Stresi yenmede en önemli unsurun aile faktörü olduğunu ifade eden Öztürk, “Adaylar sınav öncesi kendilerini rahatlatmak adına streslerini yenmeye çalışsınlar. Stres ve kaygı içinde olmak sınav başarılarını olumsuz etkileyecektir. Bu açıdan aileler pozitif yaklaşımlarla çocuklarına sınavın yaşamları için ‘tek belirleyici unsur' olmadığıyla ilgili telkinlerde bulunabilirler. Bunun bilincinde olan adaylar çok daha rahat bir sınav geçireceklerdir” dedi.

“Sınavdan iki gün önce ders çalışma bırakılmalı”

Adayların sınava kalan süreyi kendileri için verimli kullanmaları tavsiyesinde bulunan Öztürk, “Takıldıkları konulara göz gezdirebilirler. Bu noktada öğretmenlerinden de destek alabilirler. Ancak sınavdan iki gün önce ders çalışma bırakılmalı. Açık havada vakit geçirebilirler. Stres atmak için eğlenceli aktivitelerde bulunabilirler. Tabii bu aktiviteyi sağlıklarını tehlikeye atmadan yapmalarını öneriyoruz. Bunların dışında sınava girecekleri yerleri muhakkak önceden görsünler. Sınava geç kalma gibi sıkıntılar yaşamamaları için bu çok önemli. Ayrıca sınav için gerekli belgeleri önceden hazırlasınlar. Son güne bırakılması durumunda stres yaşayabilirler” diye konuştu.

“Sorularla inatlaşmasınlar”

Adayların sorular üzerinde bilgilerini doğru kullanmaları için sınava motive olmalarının çok önemli olduğunu belirten Öztürk, “Sınav gelecekleri için çok önemli bir olgu ancak her şey değil. Rahat bir şekilde bilgilerini kullanabilsinler. Morallerini yüksek tutarak sınavlarını geçirsinler. Sınavda özellikle bildikleri sorulardan başlasınlar. Yapamadıkları sorularla inatlaşmasınlar. ‘Ben bu soruyu yapacağım' diye boşa zamanlarını harcamasınlar. Yapamadıkları her soruyu geçsinler. Sınav sonunda zamanları kalırsa eğer yapamadıkları sorulara tekrar dönsünler. Bunun yanı sıra kaydırmaya karşı son 15 dakikalarını kitapçık ile işaretledikleri cevap kağıdını karşılaştırabilmeleri için ayırsınlar ve cevaplarını gözden geçirsinler” tavsiyelerinde bulundu.

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