YKS adaylarının en çok sorduğu soru, uygularsanız kendinize güveniniz gelecek

YKS başvuruları 3 buçuk milyonu aştı. Sınava hazırlanan öğrencilere, Tercih Danışmanı H. Nilgün Akçay tavsiyelerde bulundu. “Hedefiniz net ise, konularınıza hâkimseniz ve deneme sınavlarınızda hangi derste netleriniz iyi ise o dersten başlamanızı önemlidir” diyen Akçay, “Soruları hızlı ve kolay çözdüğünüzü gördüğünüzde kendinize güveniniz gelecektir. Bu da rahatlamanıza ve sınavınıza odaklanmanıza sınav süresini iyi değerlendirmenize neden olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Nefes egzersizleri yapabilirsiniz”

Uyku düzeninin mutlaka sağlanması gerektiğini belirten İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Tercih Danışmanı H. Nilgün Akçay, “Ortalama sekiz saat uyku almanız, ruhsal ve biyolojik açıdan önemlidir. Ayrıca nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bununla ilgili internette nefes egzersizi videoları bulunmaktadır. Buradan destek alabilirsiniz. Sabahları bir saat yürüyüş yapabilirsiniz. Sonrasında vücudunuzu esnetecek hareketler yaparak, kaslarınızdaki gerginliğin azalmasını sağlayabilirsiniz” diye konuştu.

Öğrencilerin son güne kadar kitap okumaktan vazgeçmemesi gerektiğini ifade eden Akçay, “Özelikle anlatımı sade olan kitapları seçmelisiniz. Bu konuda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinizden destek alabilirsiniz. Enstrümantal klasik müzik dinleyebilirsiniz” dedi.

Akçay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Olumsuz ifade kullanan; yapamazsan bir yıl daha mı bu stresle uğraşacaksın, seneye bırakma daha çok zorlanırsın, her geçen sene seni daha da zorlayacaktır gibi cümleler kuran çevreden uzak durmalısınız. Maalesef çevremiz destek olmak yerine daha çok olumsuz ifadeler kullanabiliyor. Kuşak farkı, yaşanılan süreç farkı nedeniyle şu an sınav sürecinde olan üniversite adayı öğrencileri anlamak zaman zaman mümkün olmayabiliyor.”

Ailelere öneriler

Aileler için de öneride bulunan Akçay, “Bu hafta sınavla ilgili; son denemen nasıldı? kaç net yaptın? demek yerine, çocuklarını rahatlatan, bunun bir son olmadığını, hatta istediği hedefi sağlayamazsa bile birçok bilgiyi elde ettiğini bunun önemli bir kazanç olduğunu, tekrar deneyebileceğini, sonuç ne olursa olsun çocuklarıyla gurur duyduklarını ifade eden cümleler kurmaları gençler üzerinde duygusal rahatlığa sebebiyet verip, rahat bir sınav süreci geçirmelerini sağlayacaktır” diye konuştu.

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