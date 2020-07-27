YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarının erişime açıldığını açıkladı.

27 Haziran tarihinde uygulanan 2020-YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran tarihinde uygulanan 2020-YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve 2020-YKS üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

İlgili adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Emin Kuvat

