YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların ek yerleştirme sonuçlarını kimlik numaraları ve şifreleri ile başkanlığın "http://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebileceği belirtilirken, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacağı ve adayların adreslerine gönderilmeyeceği ÖSYM'ce not düşüldü.

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini 26-30 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtları ise 25-28 Eylül tarihleri arasında yapabileceği ifade edildi.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, elektronik kayıt yapan adayların üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacağı vurgulandı.

Yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 19 bin 358'e düştü

YÖK tarafından, 2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) açıklanacağı belirtilen açıklamada, kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğu hatırlatıldı.

Öte yandan YÖK'ün açıklamasında yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı şöyle paylaşıldı:

“Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir. Ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısı 96 bin 15'ten 19 bin 358'e düşmüştür. Yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz.”

Huzeyfe Tarık Yaman

