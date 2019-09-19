YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA | YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "2019-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlara "http://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Konuyla ilgili Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK) tarafından bir değerlendirme raporu sunuldu. Bu rapora göre ek yerleştirme sonucunda 61 bin 832 kişi daha üniversiteli oldu. 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları Raporu'nda geçen sene ilk kez uygulanan YKS'nin ikinci yılında da olumlu sonuçlar verdiği, bu olumlu tablonun “Ek Yerleştirme” döneminde de devam ettiği görüldü. Program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017 yılında programlarda yüzde 76,45 olan doluluk oranı, 2018 yılında yüzde 84,69'a yükselmişti. 2019 yılında doluluk oranı daha da artarak yüzde 91,36 oldu ve boş kontenjanlarda büyük bir azalma sağlandı.

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Ek yerleştirmede boş kontenjan sayısı azaldı

Genel yerleştirmede sağlanan bu olumlu gelişme ek yerleştirme döneminde de devam etmiştir. 2017 yılında 322 bin 14 olan boş kontenjan sayısı, 2018 yılında 114 bin 655, 2019 yılında 80 bin 635 olmuştu. Yeni sistemle birlikte YKS'nin uygulandığı ilk yıl olan 2018 yılında boş kontenjanlardaki ciddi orandaki düşüşün 2019 yılında da devam etmesi rasyonel bir kontenjan planlamasının en önemli göstergesidir olarak değerlendirildi. Yapılan açıklamaya göre; 2019 yılı yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirme ile birlikte lisans programlarına 15 bin 573, önlisans programlarına 32 bin 794 aday olmak üzere toplam 48 bin 367 aday yükseköğretim kurumlarına yerleşti. Açıköğretim programlarında ise ek yerleştirmede 13 bin 465 aday yerleşti. Geçen sene boş kalan açıköğretim programları kontenjanı 62 bin 448 iken bu sene 48 bin 673'e geriledi.

61 bin 832 aday daha üniversiteli oldu

Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 71 bin 458 adayın 43 bin 945'i önlisans 17 bin 887'si lisans olmak üzere 61 bin 832'si bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil oldu.

Emin Kuvat

