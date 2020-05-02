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YKS erkene mi alınıyor?

YKS erkene mi alınıyor?
YKS erkene mi alınıyor?

Virüs salgını sebebiyle ülkemizde birçok imtihanın tarihinde oynamalar yapıldı. Bunlardan birisi de üç oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) idi... Tedbir kapsamında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YKS'nin 20-21 Haziran yerine 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Kararın ardından öğrenciler takvimlerini esnetip çalışma planlarını yeniden gözden geçirdi. Virüsün etkisini giderek kaybetmesi ile sınav takvimi son günlerde yeniden tartışmaya açıldı. Turizmcilerin 'Sezon ortasında sınav olmaz' ve 'Kayıplarımızı kapatmalıyız' çıkışlarının ardından sınavın 27-28 Haziran'a alınacağı iddia ediliyor. Söylentilerin bütün eğitimciler tarafından dillendirilmesi sonrası sosyal medyada öğrenciler 'YKS tarihime dokunma', 'YKS temmuzda kalsın' paylaşımları yapmaya başladı. Benzer şekilde Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) tarihinde de değişiklik gündemde... Gözler 4 Mayıs'a çevrildi. Son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında söylenecek.

"SINAV TARİHLERİ İLE OYNANMAMALI"
Sorularımızı cevaplayan eğitim uzmanı Salim Ünsal “Bu ülkenin en büyük ekonomik gücü ve zenginliği çocuklarımız ve gençlerimizdir. Onların geleceğini belirleyen her sürece hassasiyetle yaklaşılmalı ve sınav tarihleri ile oynanmamalıdır” dedi.

Türkiye Gazetesi

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