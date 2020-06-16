YKS için gün sayanlara özel şarkı

27-28 Haziranda yapılacak YKS öncesinde adaylara moral vermek üzere yola çıkan Maltepe Üniversitesi, ‘Kendi Hikâyeni Yaz' isimli bir animasyon filmi ve şarkısına imza attı. Vanilla Medianın yapımcılığında hayata geçen ve tüm dijital mecralarda yayımlanmaya başlayan animasyon filmi, koronavirüs salgını sürecinde zor günlerden geçen öğrencilere kendi iç seslerini dinlemeleri gerektiğini esprili bir dille anlatıyor. Filmin sloganı ise; ‘Kendi Hikâyeni Yaz!'

Uzun bir uğraş ve hazırlık dönemi sonucu hayata geçen filmin adaylara moral olması amaçlanıyor. Film sabahın erken saatlerinde çalar saatin çalmasıyla başlıyor ve sınava sayılı gün kala harıl harıl ders çalışan adayların halini anlatıyor. Öğrencilerin, ailesi ve yakın çevresinden gelen tavsiye ve uyarıların arasında sıkıştığını yansıtan süreci de mizahi bir dille anlatan film, “Her kafadan ses çıkınca, kendimi duyamam ben; ne olur biraz durun! Bu benim hikâyem” dedi.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, çizgi ve müziği biraraya getirerek gençlere moral vermek istediklerini söyleyerek, “Hayal ettikleri üniversite yaşamına kavuşacakları için heyecanlılar. Çok çalıştılar, emek verdiler, hayal ettiler, hak ettiler. Maltepe Üniversitesi olarak tüm YKS adaylarına başarılar diliyoruz. Sınavdan önce mutlaka filmi izleyin, şarkıyı ezberleyin; size iyi gelecek” diye konuştu.