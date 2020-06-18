YKS ne zaman? YKS tarihi, YKS saat kaçta? 2020 YKS sınav tarihi... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmiş olan YKS sınavının yeni tarihine az bir zaman kaldı. YKS sınavına girecek olan öğrenciler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından sonra sınav ile ilgili birçok bilgiye ulaşmaya çalışıyor. 2020'de yapılacak olan YKS sınavı ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik. İşte 2020 YKS sınavı ile ilgili tüm detaylar...

YKS TARİHİ VE SAATLERİ

AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

BAKAN KOCA'DAN YKS AÇIKLAMASI

Bakan Koca: "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler."

Başkent'te LGS ve YKS'ye gireceklere ulaşım ücretsiz

Bu yıl lise ve üniversite sınavına girecek öğrenciler, sınav tarihlerinde EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacak.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da 20 araç ve 40 personelle otobüs duraklarında 150 bin, ANKARAY ve metro istasyonlarında ise sınav öncesi 100 bin ücretsiz maske dağıtacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8 Mayıs tarihinde aldığı karar doğrultusunda öğrenciler sınav giriş belgelerini göstererek EGO otobüsleri, ANKARAY ve metroyu ücretsiz kullanabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) talebi doğrultusunda tüm hatlarda hafta içi servis saatleri uygulaması geçerli olacak. LGS'de birinci oturum sabah 09.30, ikinci oturum 11.30 olarak belirlenirken, YKS için iki gün boyunca sabah 10.15 ile öğleden sonra 15.45 saatlerinde toplu taşıma araçları öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla tam kapasite çalışacak.