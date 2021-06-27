YKS sona erdi, öğrenciler sınavın zorluğundan yakındı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi sınavı, 180 dakikalık süre sonunda saat 13.15 itibarıyla tamamlandı. Yenibosna Muhammed Ali Kalo Ortaokulu'nda sınavın bitmesiyle öğrenciler duygu ve heyecanlarını dışarıda kendilerini bekleyen aileleriyle paylaştı. Bazı öğrenciler sınavın iyi geçtiğini ifade ederken, kimileri de zorluğundan yakındı.

İbrahim Güzel istediği yere gireceğini belirterek, "Sınav iyi geçti. Çalıştık bütün sene, onun emeklerinin karşılığını alıyoruz inşallah. Bence kolaydı, tabii zorlayıcı sorular vardı ama dünkü sınavdan sonra daha umut vericiydi" dedi.

Sultan Çekilmez ise sınavın zor geçtiğini ifade ederek, "Bugün biraz zorlandım. Matematik zor geçti, çok umutlu değilim" diye konuştu.

Armağan Yılmaz