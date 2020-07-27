YKS sonuçları açıklandı TIKLA ÖĞREN (2020 YKS sonuç sorgulama)

Son dakika!.. 2020 YKS sonuçları az önce açıklandı. YKS sonuç sorgulama ekranı sizler için bu haberde. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.



TERCİHLER NE ZAMAN?

Bir diğer merak konusu ise tercihlerin ne zaman yapılacağıydı, işte son o tarih... Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

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Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi. Öte yandan, sonuçlar, ÖSYM takvimine göre 1 gün önce açıklanmış oldu.