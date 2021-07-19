İhlas Haber Ajansı

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YKS SONUÇLARI SORGULA | YKS 2021 SONUÇLARI ÖĞREN | YKS sorgulama SAYFASI!

YKS SONUÇLARI SORGULA | YKS 2021 SONUÇLARI ÖĞREN | YKS sorgulama SAYFASI!
YKS SONUÇLARI SORGULA | YKS 2021 SONUÇLARI ÖĞREN | YKS sorgulama SAYFASI!

2021 YKS sonuçları öğren son dakika! | YKS sonuçları sorgula | YÖKDİL sonuçları öğrenme sayfası... YKS ne zaman açıklanacak sorusu binlerce öğrenci ve velileri tarafından soruşturulmaya başlandı. Heyecanla beklenen YKS sonuçlarının öğrenilmesine çok az bir zaman kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS Sonuçları SORGULA. Peki YKS sonuçlarını nereden öğrenebiliriz? YKS sonuçları nasıl sorgulanır, nasıl öğrenirim. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca aday son dönemde YKS sonuçları için geri sayıma başladı. YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları sorgulama. İşte tüm detaylar... 

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenecek.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında osym.gov.tr'den yapacak.

YKS TERCİH VE KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI

2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları klavuzu açıklandı. 

YKS TERCİH VE KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
 

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