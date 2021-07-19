YKS SONUÇLARI SORGULA | YKS 2021 SONUÇLARI ÖĞREN | YKS sorgulama SAYFASI!

Milyonlarca aday son dönemde YKS sonuçları için geri sayıma başladı. YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları sorgulama. İşte tüm detaylar...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenecek.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında osym.gov.tr'den yapacak.
YKS TERCİH VE KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI
2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları klavuzu açıklandı.