YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, milyonları duygulandırdı. Bilgisayar başına geçen baba ve ismi Berna olduğu öğrenilen kızı, sınav sonucunu öğrenmek için sisteme giriş yaptı. Bu sırada oldukça heyecanlı gözüken baba ve kızı, önce gözlerini kapattı, ardından birbirine sarıldı. Elleriyle birbirlerinin gözlerini kapatan ikili ardından ekrana baktıklarında çıkan sonuç olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi'ni görünce büyük mutluluk yaşadı. Bu mutluluklarını çektikleri video ile internet ortamında “Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?” yazısıyla paylaşan baba ve kızını, milyonlarca kişi izledi.

Akdeniz Üniversitesi de mutlu

Videoya Akdeniz Üniversitesi'nden de bir yanıt geldi. Üniversite sosyal medya hesabından videoyu "Sevgili Berna, hem sen hem de diğer öğrencilerimizi kazandığı için Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu... Hoş geldiniz...” açıklamasıyla paylaştı.

Suat Metin