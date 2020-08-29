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YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı

YKS sonucunu internetten aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Akdeniz Üniversitesi’ni (AÜ) kazandığı için ayrı bir mutluluk yaşayan baba ve kıza, üniversiteden de, “Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu” cevabı geldi.

YKS sonucunu aynı anda öğrenen baba ve kızının sevinci milyonları duygulandırdı - Tıkla İzle

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, milyonları duygulandırdı. Bilgisayar başına geçen baba ve ismi Berna olduğu öğrenilen kızı, sınav sonucunu öğrenmek için sisteme giriş yaptı. Bu sırada oldukça heyecanlı gözüken baba ve kızı, önce gözlerini kapattı, ardından birbirine sarıldı. Elleriyle birbirlerinin gözlerini kapatan ikili ardından ekrana baktıklarında çıkan sonuç olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi'ni görünce büyük mutluluk yaşadı. Bu mutluluklarını çektikleri video ile internet ortamında “Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?” yazısıyla paylaşan baba ve kızını, milyonlarca kişi izledi.

Akdeniz Üniversitesi de mutlu

Videoya Akdeniz Üniversitesi'nden de bir yanıt geldi. Üniversite sosyal medya hesabından videoyu "Sevgili Berna, hem sen hem de diğer öğrencilerimizi kazandığı için Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu... Hoş geldiniz...” açıklamasıyla paylaştı.

Suat Metin

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