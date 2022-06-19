YKS: TYT, AYT, YDT soruları ve cevapları erişime açıldı!

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI

2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.

TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

YDT İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

YDT İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

YDT RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.