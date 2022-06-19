YKS: TYT, AYT, YDT soruları ve cevapları erişime açıldı!

SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları erişime açıldı.
TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
YDT İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
YDT ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
YDT ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
YDT FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
YDT RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
TYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
YDT İNGİLİZCE SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
YDT ALMANCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
YDT ARAPÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
YDT FRANSIZCA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
YDT RUSÇA SORU KİTAPÇIĞI VE ANAHTARI
SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.
Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.