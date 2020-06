YKS'de 2 milyon 433 bin 219 aday ter dökecek

Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmeleri için girdikleri YKS'ye artık sayılı saatler kaldı.

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre bu yıl 2 milyon 433 bin 219 kişi, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavlar için başvuruda bulundu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl uygulanacak merkezi sınavlar için yeni kararlar alınmıştı. Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Liselere Giriş Sınavı (LGS) her öğrencinin kendi okullarında sınava gireceği şekilde uygulandı. Fakat YKS'de bu durum söz konusu olmayacak. YKS'ye girecek üniversite adaylarının arasında yaklaşık 1 buçuk milyon kişi mezun durumda. Bu sebeple ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için üniversite adayları daha önceden belirlenen okullarda sınava girecek.

ÖSYM'nin takvimine göre 2020-YKS, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek. Üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek sınavda üniversite adayları 27 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek ve sınav saat 10.15'te eş zamanlı olarak başlayacak. Üniversite adaylarını 28 Haziran Pazar günü ise iki sınav bekliyor. Bunlardan ilki olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak. Üniversite adayları Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 15.45'te yine eş zamanlı olarak girecek.

“Gerekli tedbirleri aldık, hazırlıkları tamamladık”

Hafta sonu Türkiye genelinde uygulanacak YKS için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak, “Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum” dedi. Ayrıca Aygün'ün bugün içerisinde sınava girecek üniversite adaylarının aileleri için de bir paylaşım yapması bekleniyor.

Adayların sınav saatinden en az 1 saat önce hazır olmaları gerekiyor

Adayların sınava girebilmesi için yanlarında sınav giriş belgesi, kimlik kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını bulundurması gerekiyor. Sınava girecek adayın yüzünün kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için ise adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Üniversite sınavına girecek adayların sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise 15.30'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra ise sınav salonlarına alınmayacakları açıklandı.

Veliler okul bahçesine alınmayacak

Salgınla mücadele kapsamında üniversite sınavına girecek adaylar dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Her zaman olduğu gibi sınava girecek adaylara kırtasiye seti dağıtılırken, bu sene farklı olarak ETİ Maden tarafından üretilen bor katkılı sıvı el dezenfektanı tüm sınav binalarında öğrencilerin el dezenfekte işlemlerini yapmaları için hazır tutulacak. Ayrıca ÖSYM ile ETİ Maden arasında yapılan anlaşma neticesinde her öğrenciye 2'şer adet sınav salonlarında Borel ıslak mendili dağıtılacak.

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var

Türkiye'de Mart ayında ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bir dizi tedbir alındı. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yapılan öneri sonucu 1 Haziran itibarıyla Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçilmişti fakat YKS'de yaşanabilecek olası yoğunluk göz önüne alınarak bu hafta sonu da 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sınava girecek öğrencilerin daha rahat koşullarda sınav yerlerine gidebilmeleri için 27 Haziran Cumartesi günü ve 28 Haziran Pazar gününü kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması belirli saatlerle sınırlı kalacak. Bu kapsamda 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken; 28 Haziran Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamalar 81 il sınırları içinde bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda çalışanlar haricinde herkesi kapsayacak.

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şu şekilde sıralandı:

"a) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecektir.),

b) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

d) Akaryakıt istasyonları,

e) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastik tamircisi,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

ı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

j) Oteller ve konaklama yerleri,

k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

l) Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

ö) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

p) Sebze/meyve toptancı halleri.

İstisna kapsamında olan kişiler ise şu şekilde:

a) Bu Genelgenin (7) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

l) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

m) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o) Veteriner hekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar"

Genelgenin 7 numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının ı maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca YKS sınavı için en geç 26 Haziran Cuma günü saat 13.00'e kadar alınacak. Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler ve kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması sağlanacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.