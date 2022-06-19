YKS'de 2. oturum sona erdi

Bu yıl ilk kez baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavında adaylar ter döktü. 2 milyon 56 bin 512 adayın geleceğini belirlemek için yapılan ve sabah 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 13.15'te sona erdi. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan AYT'de 317 bin 765 kişi görev alıyor.

Dün girilen TYT'nin ardından sabah saat 10.15'te başlayan 2. Oturumun ardından YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDS) saat 15.45'te başlayacak.

Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak

Yükseköğretim Kurulunun aldığı karara göre bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından sınava girerek puanı hesaplanmaya hak kazanan tüm adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Öte yandan, YKS sonuçları, 20 Temmuz'da açıklanacak.

Sınavdan çıkan üniversite adayları AYT'yi değerlendirdi

Üniversite adayı Ada Tüzüner, “An itibariyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hayallerim suya düşmüş bulunuyor. Ama önemli değil. Dünyanın sonu değil sonuç olarak. Artık işletmeye düştü. Matematik çok zordu. Aram iyi değil matematikle. Sağlık olsun. Dünyanın sonu değil” dedi.

Berfin Yalınkılıç, “Güzel geçti, iyi geçti. Beklediğimiz gibiydi. Matematikte zorlandım. Hedefim Ankara Tıp, Gazi Tıp. Birkaç senedir çalışıyorum. Çok kolay geldi demeyelim de uğraşmak bir noktadan sonra işe yaramazdı” diye konuştu.

Üniversite adaylarından Beyza Öztüfekçi sınavda zorlanmadığını, yalnızca matematiğin zorladığını anlattı. Başka bir aday Kerem Ünal ise, “İyiydi, güzeldi. Zorlanmadım. 3 yıldır giriyorum zaten. Bu yıl hallettik çok şükür. Hedef Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Bu sene olacak gibi. Geçen seneye göre biraz daha kolaydı” cümlelerine yer verdi.

“Anlaşılması zor kelimeler sıklıktaydı”

Özgür Alp Bozkurt, “İyiydi, kötü yanları da vardı ama bu saatten sonra pek bir şey söylemek doğru gelmiyor kendi adıma. Tüm adaylara, başarılar dilemekten başka söyleyeceğim bir şey yok. Türkçe kısmında özellikle çok fazla eski Türkçe vardı. Anlaşılması zor kelimeler sıklıktaydı. Hukuk, işletme veya finans düşünüyorum” diyerek AYT'de Türkçe'nin zorluğuna değindi.

Başka bir üniversite adayı Çağla Ünlüer ise “Matematik zor değildi, ortaydı bence. Biyoloji zordu ama kimya kolaydı. Onun dışında yaptım yani çok zor değildi. Geçen sene zorlamışlardı. Dün daha kolaydı. Geçen seneye kıyasla çok kolaydı bu sene” değerlendirmesini yaptı” ifadelerini kullandı.

"Matematik kolaydı ancak Türkçede çok uğraştım"

Üniversite adayı Aslıhan Aşkın, hedefinin hukuk fakültesi olduğunu, tercih edeceği üniversiteyi puanına göre belirleyeceğini anlattı. Aşkın, “Ankara veya İstanbul istiyorum. Dünden biraz daha az heyecanlıyım. Aynı okulda gireceğim için alıştım. Aynı sınıfta giriyorum hatta. Yeteri kadar çalıştığıma inanıyorum. Ama hala yetersiz geliyor. Matematik kolaydı ancak Türkçede o kadar uğraştım ki matematiğe süre yetmedi” derken velisi Sadık Aşkın ise heyecanlı olduğunu belirterek, “Bir yandan da üzülüyorum. Çocukların hayatını sadece bir sınava bağlanması eğitim sistemimizi yargılamamıza yol açıyor. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bütün evlatlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Üniversitede moleküler biyoloji ve genetik bölümünü hedeflediğini anlatan Göktuğ Kunaç, “Bugün daha rahatım. Çünkü daha rahat bir sınav. Süre uzun. Bir de dünün baskısı gitti üzerimden. Dün de çok heyecanıydım da bugün daha rahatım. Aynı yerde, aynı sınıfta girmenin etkisi de var. Ankara'dakileri düşüneceğim. Biraz da puana göre. Ankara'da ODTÜ var. Dün iyi geçti” değerlendirmesini yaptı.

“Erken gelinsin”

Sınav saatinden 1,5 saat önce sınav merkezine gelen üniversite adaylarından Ömer Demir, sınavlara erken gelinmesi tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:

“Ana bir hedefim yok sadece okumak istediğim birkaç bölüm var. Gastronomi olabilir, sözelden de girebilirim. Alabileceğim en yüksek puana bakıp kendime bölüm seçmeyi düşünüyorum. Dönem boyu baya çalıştım. Erken gelinsin. İnsanın heyecanı olabilir de heyecanlı insan bence uyanır. Neler yaşayacağını merak eder. Akşam uyuyamaz. Dünkü sınav iyiydi ama Türkçenin biraz çelişkili şıkları vardı. Türkçe sınavından çıkan iyi bir net yapmıştır.”

Üniversite sınavına girecek olan kızını sınav merkezine getiren velilerden Belgin Elveren Aydoğdu ise “Dünden beri mide spazmı geçiriyorum resmen. O kadar ağrılarım var ki stresten. Kızım bütün yıl boyunca çok çalıştı. Ona güveniyorum. İnşallah yapacak. Dünküsınav gayet iyi geçmiş. Biraz Türkçeden zorlanmış galiba. Umarım iyi bir sonuç alır” dedi.

Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 13.15'te sona erecek. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan AYT'de 317 bin 765 kişi görev alıyor.

Uyarılara rağmen 1 yıl 1 dakika ile kaybedildi

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna girmek isteyen 2 genç kız, tüm uyarılara rağmen kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelince sınava alınmadı.

Öğrenciler sınav için sınıflarına girerken dışarıda ise aileler heyecanlı bir şekilde bekledi. Görevliler saat 10.00'a doğru sürekli dışarı çıkarak adayları son dakikaların kaldığını belirterek uyardı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinde sınava girecek olan adaylarından bazıları tüm uyarılara rağmen son dakikada kapıdan içeri girerken 2 genç kız ise kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelerek içeri giremedi. Görevlilere kapıların acımasını isteyen 2 aday bir cevap alamayınca kapı önünden ayrıldı.

Öğrenciler içeride, veliler dışarıda sınav heyecanı yaşadı

Kocaeli'de Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adaylar sınav merkezlerine geldi. Veliler de en az öğrenciler kadar heyecanla bekleyip, sınav merkezi önünde yoğunluk oluşturdu.

Dün girilen TYT'nin ardından bugün de okullarda yoğunluk oluştu. Çok sayıda veli, çocuklarıyla beraber sınav merkezlerine akın etti. Öğrencileri okul önünde bekleyen veliler de en az onlar kadar heyecanlandı.

Kentin merkezinde bulunan İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de en yoğun noktalardan biri oldu. Saat 10.00 itibariyle girişlerin kapandığı okulda, sınava geciken öğrenci olmadı.

Bu sefer tedbirli davranıp sınava vaktinde geldiler

Dün gerçekleştirilen YKS'nin birinci oturumu olan TYT'de yaşanan sınava geç kalma olaylarının ardından bugün sınava girecek olan adaylar tedbirli davranarak sınava girecekleri okula erken geldi. Bugün gerçekleştirilen AYT sınavında önceki yıllardaki gibi geç kalma olayı yaşanmadı.

Ailesi ile birlikte geldiği araçta kimliğini unutan bir öğrenciye ise kimliğinin velisi tarafından ulaştırılması için güvenlik görevlileri yardımcı oldu.

Mehmet Ekrem Ceylan-Ertuğrul Gün - Ahmet Serdar Eser-Selim Bayraktar - Furkan Duman- Armağan Yılmaz - Hacer İnci - Huzeyfe Tarık Yaman - Yunus Özkan - Fatih Ünlü



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