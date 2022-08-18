YKS'de başarı geleneği

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin verilerine göre üniversitelerin kontenjanlarının yüzde 99'u doldu. Adayların yüzde 44,99'u ilk üç tercihinden birine yerleşti. Yüzde 21,68 birinci, yüzde 13,26 ikinci ve 10,05 de üçüncü tercihine yerleşti.

55 yıllık deneyim ve vizyonla öğrencilerini başarıyla sınavlara hazırlayan Uğur markası da öğrencilerinin elde ettikleri derecelerle gurur kaynağı oldu. 2022 YKS Yerleştirme sonuçlarına göre Uğur'da öğrenim gören 523 öğrenci tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 1025 öğrenci mühendislik ve mimarlık fakültelerine, 350 öğrenci hukuk fakültesine, 867 öğrenci iktisadi ve idari bilimler fakültelerine 6791 öğrenci ise diğer fakültelere yerleşti.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleşen tüm öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Genel Müdür Nil Çiçek “Her öğrencimizin mutluluğuna odaklanarak, kitlesel başarıyı önemsiyoruz. Her hafta kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarımız, pekiştirme odaklı ders planlamalarımız ve deneyimli akademik kadromuzun oluşturduğu yayınlarımızla birlikte sınavın nabzını tuttuk. Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı tüm öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

BAŞARILARIMIZ HER YIL ARTIYOR

Türkiye'nin 55 ilinde 116 okulda 141 kursta, öğrencilerini kaliteli eğitimle buluşturan Uğur markası olarak yarım asrı aşkın deneyimle eğitim öğretime devam ettiklerini söyleyen Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel yetkinliklerle donatılmış, farklı fikirler geliştirebilen, bilgileri eleştirel düşünceyle birleştirebilme becerisine sahip, kendini tanıyan, hedefleri için planlı ve programlı çalışabilen ülkemizin aydınlık geleceği olacak nesilleri yetiştiriyoruz. Uğur markası olarak en büyük gücümüz; eğitimdeki 55 yıllık deneyimimiz, eğitim kalitemiz, değişime adapte hızımız ve en önemlisi teknolojik altyapımız. Bu güç ve güvenle başarılarımız her yıl artış gösteriyor. ‘Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projelerini hayata geçirmelerini, yurtdışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını sağlıyoruz. Sürdürülebilir başarı için yeni nesillere doğru bir rehber olmak hedefiyle çıktığımız yolda, öğrencilerimizi başarıyla üniversiteye uğurluyoruz.”

