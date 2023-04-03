İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

YKS'de sınav merkezi tercih sayısı 5'e çıkarıldı

YKS'de sınav merkezi tercih sayısı 5'e çıkarıldı
YKS'de sınav merkezi tercih sayısı 5'e çıkarıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlanması amacıyla sınav merkezi sayısının 5'e çıkarıldığını bildirdi.

 
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023 YKS'de, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır" denildi.
Açıklamada, özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adayların, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği hatırlatılarak, "Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.