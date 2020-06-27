İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YKS'nın 1. oturumu sona erdi

YKS'nın 1. oturumu sona erdi
YKS'nın 1. oturumu sona erdi

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan ve saat 10.15'te başlayan 1. oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) olan ve saat 10.15'te başlayan 1. Oturumunu bitiren öğrenciler salondan çıkmaya başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde yapılan 1. Oturumunu bitiren öğrenciler çıkış yapmaya başladı. Saat 13.00'te tamamlanacak TYT'nin ardından sokağa çıkma yasağı da 15.30'da bitecek. Pazar günü ise YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) var. AYT ise Pazar günü 15.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek.

Selim Bayraktar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.