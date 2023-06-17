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YKS'ye geç kalan aday: 'Çok hedefim yoktu'

YKS'ye geç kalan aday: 'Çok hedefim yoktu'
YKS'ye geç kalan aday: 'Çok hedefim yoktu'

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) geç kalan Alper Şanözer, sınava giriş belgesini araçta unuttuğunu belirterek, “Gittim hukuk fakültesinden arabaya koştum, belgeyi aldım geldim. Geldiğimde kapı kapanmıştı, şanssız oldu. İlk kez giriyorum, çok hedefim yoktu” dedi.

YKS’ye geç kalan aday: 'Çok hedefim yoktu' - Tıkla İzle

3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu 2023-YKS'nin ilk oturumu TYT, saat 10.15'te başladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sınava geç kalan Alper Şanözer, zamanında uyandığını, belgesiyle beraber okulun olduğu yere geldiğini anlattı.

Okulun önündeki veliler tarafından kolyeyle ve cüzdanla sınava giremeyeceğinin belirtilmesi üzerine aracına geri döndüğünü söyleyen Şanözer, “Arabadan çıkıyordum. Zincir vardı, cüzdanımı koydum öyle gittim. Sonra dediler çantayı almıyorlar. Döndüm çantamı koydum. Sonra koştum geldim, bu sefer belgem yok yanımda. Gittim hukuk fakültesinden arabaya koştum, belgeyi aldım geldim. Geldiğimde kapı kapanmıştı, şanssız oldu” diye konuştu.
Sınava ilk kez girdiği bilgisini paylaşan Şanözer, “Çok hedefim yoktu. Uluslararası Bakalorya (IB) öğrencisiyim, IB notlarına dayalıyım. Burada da bir efor göstermek iyi olurdu” dedi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu

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