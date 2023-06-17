YKS'ye geç kalanlar kapıdan döndü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) maratonuna, kimi öğrenciler koşar adımlarla son anda yetişirken, kimileri ise geç kaldığı için salon görevlileri tarafından sınava alınmadı.

Sınava geç kaldı, gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) geç kalan öğrenci gözyaşlarını tutamadı. Bir diğer üniversite öğrenci adayı ise içeri girebilmek için okul kapısından görevlilere seslense de sonuç alamadı.

Kapının kapalı olduğunu görünce dünyası başına yıkıldı

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına geç kalanlar damgayı vurdu. Sınavı 4 dakika ile kaçıran bir genç kız, kapının kapalı olduğunu görünce olduğu yere yığılıp gözyaşlarına boğuldu. "1 saat öncesinden evden çıktım, 1 yılım gitti" diyerek ağlamaya devam eden genç kızı, diğer veliler teselli etmeye çalıştı. Bir başka genç de sınava giriş saatini başlama saatiyle karıştırınca 5 dakika gecikti. Son saniyelerle kapıdan içeriye girenleri ise veliler alkışladı.

Sınava gireceği okulu bulamadı, sinirlenip sınav giriş kağıdını yırttı

Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 1 dakika kala yanlış okula gelen genç sinirlenerek giriş kağıdını yırtarak uzaklaştı.

Hayaller iki dakikada yıkıldı, geç kalan genç sınava alınmadı

Kırıkkale'de bir genç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sınavına girmek için okula gelen gelen bir genç son dakikada dersliğe alındı. Koşarak okulun kapısına gelen diğer bir genç ise iki dakika geç kaldığı için sınava alınmadı.

YKS'ye geç kalan aday: “Çok hedefim yoktu”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan Alper Şanözer, sınava giriş belgesini araçta unuttuğunu belirterek, “Gittim hukuk fakültesinden arabaya koştum, belgeyi aldım geldim. Geldiğimde kapı kapanmıştı, şanssız oldu. İlk kez giriyorum, çok hedefim yoktu” dedi.

YKS heyecanı zamanla yaşına dönüştü, geç kalanların hayali seneye kaldı

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bazı adaylar son dakika yetişirken bazıları ise geç kalarak içeri alınmadı.

Okulun dışına çıktı, tekrar girmek isteyince 1 dakika geçtiği için sınava alınmadı

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı. Kapılar 10.00'da kapanırken okulundan dışarıya çıkan bir vatandaş, tekrardan içeriye girmek istediğinde, 1 dakika geç kaldığından dolayı sınava alınmadı. Hayallerinin peşinden koşan 45 yaşındaki bir vatandaş da ilk kez üniversite sınavına girmenin heyecanını yaşadı.

Depremde her şeyini kaybeden Malatyalı genç, Elazığ'da 1 dakika ile sınava giremedi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlere Malatya'da yakalanan Ali Mert Deniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için Elazığ'a geldi. Trafik yoğunluğundan dolayı sınava geç kalan Deniz, yetkililerden yardım istedi.

Okulun dışına çıktı, tekrar girmek isteyince 1 dakika geçtiği için sınava alınmadı

Yurt genelinde olduğu gibi Kocaeli'de de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturum heyecanı yaşandı. Kapılar 10.00'da kapanırken okulundan dışarıya çıkan bir vatandaş, tekrardan içeriye girmek istediğinde, 1 dakika geç kaldığından dolayı sınava alınmadı. Hayallerinin peşinden koşan 45 yaşındaki bir vatandaş da ilk kez üniversite sınavına girmenin heyecanını yaşadı.

Kardeşini sınava yetiştirdi, kendi geç kaldı

Bursa'da YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına kardeşini yetiştiren 19 yaşındaki öğrenci, 4 dakika ile kendisi geç kalınca sınava alınmayıp bir yılı heba oldu. Sınava giremeyen ağabey, “Kardeşimin sınavı kazanması beni motive eder” dedi.

Sınava girmek için saniyelerle yarıştılar, sınavı kaçırınca işi şakaya vurdular

Bayburt'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan kadın dönüş yolunda taksiciyle işi şakaya vurarak, " Maalesef sınava geç kaldım. Hayatımın en güzel sınavıydı. Taksici arkadaşımıza teşekkür ediyorum, tıp bekliyorum" dedi.

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