YKS'ye giren en genç ve en yaşlı aday ÖSYM'de bir araya geldi

ÖSYM tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2023-YKS'ye başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın ise 89 yaşında olduğu açıklanmıştı. Ankara'da ikamet eden, sınava Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesinde giren en yaşlı aday Müfit Öner (89) ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan, Ahmet El-Cezeri Ortaokulunda sınava giren Sümeyye Gümüş (15), ÖSYM binasında Bayram Ali Ersoy ile buluştu. En genç ve en yaşlı adayı makamında ağırlayan Ersoy, iki adayı da tebrik etti. Müfit Öner'in 89 yaşında sınava başvurmasının bilginin önemli bir göstergesi olduğunu ifade eden Başkan Ersoy, Öner'in, okuma azmi olan insanlara örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.

Araştırmacı yazar olduğunu ifade eden Müfit Öner de sınava girmesindeki ilk amacının gençlerle ilgili olduğunu belirterek, “Kazanamasam ne olacak, kazanırsam devam ederim Allah ömür verirse dedim. Acaba onlarla beraber haşir neşir olup yaşarsam o da benim için bir kazanç olur. Pek iyi geçti diyemeyeceğim çünkü 2 saat uykuyla” dedi. Ersoy da buna karşılık, “Üniversite kaydınızı beraber yapalım. Ben de Yıldız Teknik Üniversitesinde matematik profesörüyüm. Aslında sizin gibi biri benim dersimde olsa çok sevinirdim. Çünkü normalde 60 yaşlarda öğrencilerimiz oldu” diye konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine başladığını, ancak birtakım nedenlerden ötürü tamamlayamadığını anlatan Öner, sonrasında staj yaptığı Alman şirket sayesinde Almanya'ya gittiğini aktardı.

“Yeni Cezerilerimiz, Cizreli Sümeyyelerimiz vesilesiyle başaracağız”

Başkan Ersoy, İHA ve SİHA'lar ile Türkiye'de teknoloji alanında yürütülen çalışmalarla Türklerin neler yapabileceğini ortaya koyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Bundan sonra da sizler ve gençlerimiz vesilesiyle güzel bir hedef var. Tarihte biz bunu başardık. İnşallah da yeni Cezerilerimiz, Cizreli Sümeyyelerimiz vesilesiyle başaracağız. Cizre'de de Diyarbakır Kulp'ta da ve Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz çünkü ÖSYM'nin en önemli temel değeri aday odaklılık yani adayın bulunduğu yerde sınav yapmak. Bu aslında bir nevi ÖSYM'nin, adayın adayına gittiğini, devletin büyüklüğünü, adayını her zaman koruduğunu, onları türlü meşakkatlerden uzak tutup yerinde sınav yaptığının en önemli göstergesi bizim için Cizreli Sümeyye.”

“Burada ilk defa sınava girdim”

Türkiye'de ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara ilk kez girdiğini ifade eden Müfit Öner, “Frankfurt Üniversitesini bitirdim, sınavsız girdim. Çünkü bizim diplomalarımız devlet lise olgunluk diplomasıydı. Çok kaliteli bir lise eğitimiydi. Burada ÖSYM'de ilk defa girdim. Ama teknik üniversiteye girerken kendi özel sınav yapıyordu. 3 bin kişiye yakın girmiştik 19'uncu olarak kazandım” dedi.

Öner, sınavdan yeterli puan alırsa tarih veya edebiyat bölümünü okumak istediğini anlatarak, “Çünkü ben yazarım. Bu mesleğim. Virüs meselesine kadar belli saatte uyurdum, sabah erkenden kalkıp çalışırım. Çok uyumam, fazla yemem. Her sabah kalkınca 15-20 dakika kültür fizik hareketleri yapıyorum her gün. Sınava 2 saat uykuyla girdim, pek iyi diyemeyeceğim” açıklamasını yaptı.

“Cizre'yi daha çok geliştirmek için yazılım mühendisliği okumak istiyorum”

El-Cezeri'nin yolundan gitmek istediğini söyleyen Sümeyye Gümüş ise ilkokula bir yıl erken başladığını aktararak, şöyle konuştu:

“Bir yıl örgün eğitimden sonra açık liseye geçtim ve sınava girmeye hak kazandım. Güzel geçti. Ankara Üniversitesi Yazılım Mühendisliği okumak istiyorum. Çok olmasa da ilgileniyorum. Dershanede başladım. Sağ olsun ilgileniyorlar. Cizre'deki teknolojik gelişimi kendim olarak daha çok geliştirmek için yazılım mühendisliği okumak istiyorum. Orada Cezeri'nin yaptığı sanatlar, kodlamalar var.”

En genç aday Gümüş ile en yaşlı aday Öner'e ÖSYM binasını gezdirerek bilgiler veren Başkan Ersoy, iki adayı da binadan uğurladı.

Huzeyfe Tarık Yaman - Berkay Hasan Karayakas



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