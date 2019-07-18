YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı, 1 kişi 500 tam puan aldı

2019-YKS'de ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında sayısal veriler yayımlandı. Yayımlanan sayısal verilerde 1 kişinin 500 tam puan aldığı görüldü. Buna rağmen dil bölümünde sınava giren adaylar arasında 5 kişinin yapılan sınavda 500 tam puan aldığı bilgisi de verildi.

TYT'de 303 kişinin sınavı geçersiz sayıldı

Yayımlanan istatiksel bilgilerde Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran öğrenci sayısı 2 milyon 515 bin 12 kişi olarak aktarıldı. Başvuran adaylar içerisinde sınava girmeyen aday sayısı ise 124 bin 521 kişi olduğu verilen bilgiler arasında. TYT oturumunda 303 kişinin sınavı ise geçersiz sayıldı.

AYT'de sınava başvuran öğrenci sayısı 2 milyon 24 bin 549

ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilerde Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına başvuran öğrenci sayısı 2 milyon 24 bin 549 olarak aktarıldı. Başvuran adaylar içerisinde 143 bin 749 kişi sınava giremedi. Sınava girebilen 1 milyon 880 bin 800 kişi arasında 89 kişinin sınavı geçersiz sayıldı.

Yabancı Dil Testi'nde 5 kişi 500 tam puan aldı

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS'ye ilişkin istatiksel bilgiler arasında Yabancı Dil Testi'ne ilişkin sayısal veriler de yer aldı. Bu verilere göre; 137 bin 751 kişi sınava başvurdu. Sınava başvuran adaylar arasında 23 bin 795 kişi sınava giremezken 5 kişinin sınavı geçersiz sayıldı. Yabancı Dil Testi'nde 5 kişi 500 tam puan aldı.

Emin Kuvat