YKS'ye yetişebilmek için zamanla yarıştılar

Tokat'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girecek olan adaylardan 26'si sınava girecekleri okuldan geri döndü. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanında fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyen öğrenciler nüfus müdürlüğüne koştu.

İl Nüfus Müdürlüğünden geçici kimlik belgelerini alan adaylar sınava dakikalar kala stres yaşadı. Öğrencileri sınava yetiştirmek için ise devreye polis ekipleri girdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ekip araçları ile öğrenciler sınav yapılacak okullara yetiştirildi.

Öte yandan, duraklarda otobüs bekleyen, sınava geç kalan öğrencilerde polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara götürüldü.

Nurhan İçmez

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