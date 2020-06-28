YKS'ye yetişmeye çalışan öğrenciler kaza geçirdi: 3 yaralı

Kaza, Muş-Bingöl karayolu Davut Karaçam Anadolu İmam Hatip Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Sabah YKS'ya yetişmeye çalışan 3 öğrencinin bulunduğu 49 E 3703 plakalı araç, hemzemin geçitten geçmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı tarafına geçerek ters döndü.

Aracın tavanı üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenen öğrenciler, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde ağır şekilde yaralanmaktan kurtuldu. Yaralanan öğrenciler, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi

Uğur Ulu

