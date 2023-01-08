Yoğun duman ekipleri alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre yangın Yenimahalle 30'uncu sokakta meydana geldi. Mangal kömürü deposundan yoğun dumanın yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği düşünülürken olayla ile ilgili inceleme başlatıldı.



Yunus Çiftci - Muhammed Caner Atalay



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