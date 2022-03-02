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Yoğun kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı engelledi

Yoğun kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı engelledi
Yoğun kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı engelledi

Burdur’da etkili olan kar yağışının ardından Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu ulaşıma kapandı. Denizli’de de kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla karayolu, tedbiren ulaşıma kapatıldı. İlerleyen saatlerde hava durumuna göre trafiğin kontrollü şekilde sağlanacağı belirtildi.

Yoğun kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı engelledi - Tıkla İzle

Burdur'da sabah saatlerinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Bir anda başlayan yoğun kar yağışı şehir içi ulaşımında aksamalara neden oldu. Kent merkezinde maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, şehirlerarası yollarda ulaşıma kapandı. Burdur-Antalya ve Burdur-Isparta karayolu ulaşıma kapandı. Emniyet ekipleri belirli noktalarda sürücülere yardımcı olurken, Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kent merkezinde yolda kalan sürücüler, “Rezil olduk, gideceğiz, gidemiyoruz , araba yürümüyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

Antalya karayolu da kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan yoğun sis ve kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırarak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla karayolu olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşıma kapatıldı. Trafik polisleri Cankurtaran rampasında araçların çıkışına izin vermezken, ilerleyen saatlerde ise hava durumuna göre araçların kontrollü geçişine izin verileceği belirtildi. Ekiplerin yolların açılması için ise tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Eren Elyesa Polat - Fadıl Kösedağ

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