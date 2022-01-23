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Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi

Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi
Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle bu hafta Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig’de toplam 13 maç ertelendi.

Yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına alırken, bundan futbol müsabakaları da etkilendi. Bu hafta Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de birçok müsabaka kar engeline takıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), söz konusu liglerdeki toplam 13 mücadeleyi olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de ertelenen maçlar şöyle:

Boluspor - Tuzlaspor
Somaspor - Adıyaman Futbol Kulübü
Silahtaroğlu Van Spor FK - Afjet Afyonspor
Sancaktepe Futbol Kulübü - Karaman Belediyespor
Kahta 02 Spor - Osmaniye Futbol Kulübü
Nevşehir Belediyespor - Artvin Hopaspor
Hendekspor - Bergama Belediyespor
Erbaaspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK
68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor FK
Darıca Gençlerbirliği - Çarşambaspor
Kardemir Karabükspor - Çankaya FK
Gümüşhane Sportif Faaliyetler - Büyükçekmece Tepecikspor

Uygar Aydın
 

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