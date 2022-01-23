Yoğun kar yağışı nedeniyle profesyonel liglerde 13 maç ertelendi

Yoğun kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına alırken, bundan futbol müsabakaları da etkilendi. Bu hafta Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de birçok müsabaka kar engeline takıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), söz konusu liglerdeki toplam 13 mücadeleyi olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Spor Toto 1. Lig, TFF 1, 2 ve 3. Lig'de ertelenen maçlar şöyle:
Boluspor - Tuzlaspor
Somaspor - Adıyaman Futbol Kulübü
Silahtaroğlu Van Spor FK - Afjet Afyonspor
Sancaktepe Futbol Kulübü - Karaman Belediyespor
Kahta 02 Spor - Osmaniye Futbol Kulübü
Nevşehir Belediyespor - Artvin Hopaspor
Hendekspor - Bergama Belediyespor
Erbaaspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
Elazığspor - Başkent Gözgözler Akademi FK
68 Aksaray Belediyespor - 52 Orduspor FK
Darıca Gençlerbirliği - Çarşambaspor
Kardemir Karabükspor - Çankaya FK
Gümüşhane Sportif Faaliyetler - Büyükçekmece Tepecikspor
Uygar Aydın