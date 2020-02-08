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Yoğun kar yağışına rağmen aramalar sürüyor

Yoğun kar yağışına rağmen aramalar sürüyor
Yoğun kar yağışına rağmen aramalar sürüyor

Düzce’nin Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkiinde karla mücadele ve yol açma çalışmaları esnasında meydana gelen heyelan sonrasında Aksu Deresine yuvarlanan kepçe operatörünü arama çalışmaları 5. günde yoğun kar yağışına rağmen devam ediyor.

Sis, kar yağışı ve rüzgar ile kaygan zemin, dik, dar ve derin vadilerin bulunduğu bölgede arama çalışmaları AFAD, Jandarma, Polis Dalgıç Timleri, Sahil Güvenlik, UMKE, DAKE, bazı sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri, bölge halkı ve köylerin muhtarları ile birlikte aramalar 94 kilometreye kadar uzandı. Aksu Deresi ve Büyük Melen Deresi üzerinde botlarla arama yapılırken, Sahil Güvenlik ekipleri de Melenağzı mevkiinde arama çalışmaları gerçekleştirdi. Kayıp Muhammet Yılmaz'ın şiddetli akıntıya kapılarak yaklaşık 94 kilometre uzunluğunda olan Aksu Deresi ve Büyük Melen Derelerinde 153 personel ve köy muhtarlarının katılımı ile beşinci günde başlatıldı. Dere içerisinde bazı noktalarda derin alanlarda gün içerisinde istasyonlar kurularak arama çalışmaları derinleştirilecek.

Ali Yıldız

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