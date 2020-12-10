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Yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu

Yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu
Yoğun sis 9 aracın karıştığı 4 ayrı kazaya neden oldu

Sivas’ın Kangal ilçesi Yağdonduran geçidinde, yoğun sis nedeniyle 9 aracın karıştığı 4ayrı kaza meydana geldi. 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kazalar, sabah saatlerinde Sivas - Malatya karayolu Yağdonduran geçidi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda 4 farklı noktada 9 aracın karıştığı kazalar yaşandı. Kazalarda, 1 minibüs, 2 kamyon, 2 otomobil, 2 tır, 2 kamyonet hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş ilçe hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleriyse başka kazaların meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekicilerle çekildi. Bölgede yoğun sisse etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Polis ekipleri kazalarla ilgili incele başlattı.

Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit
 

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